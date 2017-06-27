Manuel Fernandes Türk basınına atıfta bulunarak transfer iddialarını yalanladı

Yeni sezon öncesi Lokomotiv Moskova kulübünün resmi Internet sitesine konuşan Portekizli orta saha, Fenerbahçe ile ilgili gelen soruya şu cevabı verdi: "Geçmiş dönemde Türkiye'de oynadım. Orada nasıl gerçek olmayan haberler yapıldığını iyi biliyorum. Hayal güçleri oldukça yüksek. Tüm söyleyebileceğim bu.

"Tabii futbolda bazı şeyleri önceden kestiremiyorsunuz. Gelecekte neler olacağını nasıl bileceğiz? Şu anda burada mutluyum ve Lokomotiv'in başarısı için elimden geleni yapacağım."

Yıldız orta sahanın menajeri Paulo Barbosa geçtiğimiz günlerde Rus basınına Fenerbahçe'nin ilgisiyle ilgili bir açıklama yapmıştı.

2014'te Beşiktaş'tan ayrılıp Lokomotiv Moskova'nın yolunu tutan 31 yaşındaki oyuncu bu sezon 26 maçta 9 gol 11 asistlik bir performans sergiledi.

Ajansspor