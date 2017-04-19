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Manuel Neuer sezonu kapattı

Bayern Münih'in dünyaca ünlü kalecisi Manuel Neuer'in sol ayağında kırık olduğu ve milli kalecinin sezonu kapattığı öğrenildi.

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Bayern Münih, Real Madrid’e 4-2 yenilerek Şampiyonlar Ligi’nde veda etmenin acısını yaşarken bir kötü haber de Manuel Neuer’den geldi. Dünya yıldızı file bekçisinin sol ayağında kırık olduğu ifade edildi. Alman kalecinin sezonun geri kalan bölümünde forma giyemeyeceği belirtiliyor.

31 yaşındaki eldivenin Almanya Kupası Finali dahil sezonun kalan bölümünde oynamama ihtimali var. Münih’e dönen Alman kafilesinde Neuer’in tedavisine de başlandı.

Almanya Bundesliga’nin bitimine 5 hafta kaldı ve Bayern Münih en yakın rakibi Leipzig ile arasında 8 puanlık farka sahip. Bavyera temsilcisi üst üste 5. şampiyonluğunu kovalıyor. Neuer’in yokluğunda kaleyi Sven Ulreich koruyacak.

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