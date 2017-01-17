Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Maradona'dan Pele'ye gönderme

Arjantinli futbol efsanesi, Napoli'nin düzenlediği törende Brezilyalı futbol adamına sataştı

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Napoli'nin tarihinde kazandığı iki lig şampiyonluğunda büyük payı olan Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona, 1986-1987 sezonunda kazanılan ilk şampiyonluğun 30. yılı dolayısıyla düzenlenen özel etkinliğe katıldı.
 
Maradona, Napoli'deki ünlü San Carlo Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen etkinliğe açıklamalarıyla damgasını vurdu.
 
La Repubblica gazetesinin haberine göre, Maradona etkinliğin bilet fiyatlarının yüksek olduğu eleştirisine, her zaman rekabet içinde olduğu Brezilyalı futbol efsanesi Pele'ye sataşarak yanıt verdi.
 
Napoli'de kendisini her zaman evinde gibi hissettiğini vurgulayan Maradona, "Gelen herkese teşekkür ediyorum. Burada evimde gibiyim çünkü sizi hiç aldatmadım. Buradakilere teşekkür ederim. Hepimiz arkadaşız. Biletlerin 300 euro olmasıyla ilgili sıkıntıyı aktardılar. Biliyor musunuz bunu neden yaptık? Çünkü Pele bir şovu 200'e yapıyordu. İşte o her zaman ikinci sırada gelmek durumunda." diye konuştu.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ASELSAN soğutmalı arayıcı başlık üretti

ASELSAN soğutmalı arayıcı başlık üretti

Kardan tank ile darbe teşebbüsüne tepki gösterdi

Kardan tank ile darbe teşebbüsüne tepki gösterdi

20 soruda Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı sistemi

20 soruda Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı sistemi

İstanbul Esenyurt'taki operasyondan ilk kareler

İstanbul Esenyurt'taki operasyondan ilk kareler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA