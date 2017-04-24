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Marcelo: Lig bitmeden şampiyon oluruz

Beşiktaş'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcelo şampiyonluk için ligin sonunu beklemeyeceklerini iddia etti.

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Beşiktaş'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcelo şampiyonluk için ligin sonunu beklemeyeceklerini söyledi.
 
Siyah- Beyazlı futbolcu bu sezon şampiyonluğu fazlasıyla hak ettiklerini dile getirdi.
 
Marcelo açıklamasında, "Ligin en geç 31. haftasında şampiyonluk turu atacağımıza inanıyorum. Biz bu ligin en iyi futbol oynayan takımıyız. Bunu performansımızla kanıtladık. Adanaspor, Başakşehir ve Fenerbahçe ile yapacağımız 3 maç kaderimizi çizer. Bu sezonki şampiyonluk geçen sezondan daha kolay olacak. Geçtiğimiz sezon son hafta da işi bitirmiştik. Bu kez turumuzu daha erken atarız" ifadesini kullandı.

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