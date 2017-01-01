Mario Gomez serbest kalıyor

Beşiktaş'ın devre arası için götürdüğü teklife, "Mayıs'ta tekrar görüşelim" yanıtını veren Mario Gomez'in sözlerinin sır perdesi ortaya çıkıyor…

Golcü futbolcu, Wolfsburg ile imzaladığı kontrata özel bir madde koydurdu. Alman kulübü Devler Ligi vizesi alamadığı takdirde Gomez, serbest kalıyor.

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla gol krallığı yaşayıp şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Alman golcü ile yemek yiyerek ağzını arayan Beşiktaş'ın dış ilişkiler ve UEFA'dan sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, karşılık olarak "Mayıs'ta tekrar görüşelim" cevabını almıştı. Gomez'in bu sözlerinin arkasındaki sır ortaya çıktı. Wolfsburg ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcunun, kontratına özel bir madde koydurduğu öğrenildi. Buna göre, Alman kulübü bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanamazsa Mario Gomez, serbest kalabilecek.

YÖNETİM BEKLEMEYE GEÇTİ

Taraftarın yeniden takımda görmeyi çok istediği Gomez için Beşiktaş Yönetimi de sezon sonunu bekleme kararı aldı. Mevcut durumda Wolfsburg'un Şampiyonlar Ligi'ne kalma ihtimalini mucize olarak gören siyah-beyazlılar, bir yandan Alman ekibini takibe alırken, bir yandan da 'Mayıs'ta görüşelim' diyen Gomez ile iletişimi sürdürecek.

WOLFSBURG'A DEVLER LİGİ HAYAL...

Sezona Bundesliga'da çok kötü bir başlangıç yapan ve bir ara ligin son sırasında yer alan Wolfsburg, son dönemde aldığı galibiyetlerle bir nebze olsun toparlandı. 16 maç sonunda 16 puan toplayan Gomez'in ekibi, küme düşme hattının 3 puan üstünde 13'üncü sırada. Bu sebeple Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmesi için ilk 4'e girmesi gereken Wolfsburg'un işi mucizelere bağlı.

KEYİFLER YERİNDE...

Ligin devre arasına girmesiyle tatil yapan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Quaresma yeni aldığı arabasıyla poz vererek, "İşte yeni makinam" mesajını yayınladı. Resmi imza atmak için gün sayan Ryan Babel ise tatil günlerini salonda çalışarak geçiriyor. Babel sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafta çalıştığı yeri 'Vodafone Arena' olarak belirtti.