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Mario Gomez'den haber var!

Almanya Bundesliga'da 8.hafta maçında Wolfsburg 15 Ekim’de deplasmanda Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma öncesinde Wolfsburg forması giyen tecrübeli golcü Mario Gomez’den haber var.

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Sakatlığı bulunan Mario Gomez’in söz konusu maçta oynayıp oynayamayacağı tartışılıyor.  Wolfsburg teknik heyeti Gomez’in sakatlığını yeniden nüksetme riskini göze almak istemiyor.

Antrenmanlara başlayan Gomez’in son durumuna bakılacak ve eğer oynama durumu varsa golcü oyuncu Leverkusen’e karşı sahada olacak.

Gomez bu sezon Wolfsburg formasıyla toplamda 4 maça çıktı ve skora etki edemedi. Mario Gomez, 1-1 biten Hannover 96 maçında sakatlanmıştı.

32 yaşındaki golcü, ”Bu sakatlık canımı sıkıyor. Ama mümkün olan en kısa sürede sahalara dönmek istiyorum. Dinlenmeye ve zamana ihtiyacım var” ifadelerini kullanmıştı.

(Ajansspor)

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