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Mario Gomez’e Draxler şoku

Almanya’nın en önemli oyuncuları arasında yer alan Julian Draxler, Wolfsburg’tan transfer olduğu Fransız ekibi PSG’ye dün resmi imza attı.

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Almanya’nın en önemli oyuncuları arasında yer alan Julian Draxler, Wolfsburg’tan transfer olduğu Fransız ekibi PSG’ye dün resmi imza attı.
 
40 milyon Euro (149.000.400 TL) karşılığında Paris ekibinin yolunu tutan Draxler’in, 4.5 yıl boyunca PSG formasını giyeceği öğrenildi.
 
23 yaşındaki atak orta saha oyuncusunun bu transferi en çok eski Beşiktaşlı Mario Gomez’de şok etkisi yarattı.
 
Büyük projeler sebebiyle Wolfsburg’a gelen Gomez, hücumdaki en önemli destekçisini de kaybetmiş oldu.
 
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