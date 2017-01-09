Mario Mandzukic golcü arayan Beşiktaş'ın listesinde

Siyah-beyazlılar, Juventus’un dünyaca ünlü golcüsü Mandzukic, Çin’de top koşturan Jackson Martinez, Anzhi forması giyen Budkivsky ve Atletico Mineiro’da oynayan Lucas Pratto’dan birini kadroya katmak istiyor.

Başkan Fikret Orman’ın en sıcak baktığı ismin Mandzukic olduğu ve temasların başladığı belirtildi. Samuel Eto’o transferinde Antalyaspor ile kurduğu köprüleri yıkarak golcü arayışında rotasını alternatif isimlere çeviren Beşiktaş’a son olarak Rusya’da Anzhi takımının formasını giyen Pylyp Budkivsky önerildi.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in ısrarla pivot forvet istemesi nedeniyle bu tipteki golcülerle temas kuran siyah-beyazlı yönetim, 1.96 boyundaki golcü için İzleme Komitesi’nin raporunu bekleyecek. 24 yaşındaki Budkivsky’yi listeye dahil eden siyah-beyazlılar daha önce gündeme gelen Jackson Martinez’le de ciddi olarak ilgileniyor.

Antalyaspor’un Eto’o’yu vermekten vazgeçmesi üzerine aynı akşam bir araya gelen yönetim kurulu, Atletico Mineiro’da oynayan Lucas Pratto ve Juventuslu Mario Mandzukic isimlerini de masaya yatırdı. Mandzukic’in menajeriyle iki gün önce Antalya’da yemek yiyen Başkan Fikret Orman’ın bu isme daha sıcak baktığı iddia edildi.

Süper Lig’in 17. haftasında Osmanlıspor’la 16 Ocak Pazartesi günü oynanacak maça kadar golcü transferini sonuçlandırmak isteyen siyah-beyazlı kulüp dört koldan girişimlere başladı. Mandzukic, Budkivsky, Martinez ve Pratto isimlerini ön plana çıkartan Beşiktaşlı idareciler daha fazla vakit kaybetmeden golcü transferini sonlandırmaya çalışacak. Golcü konusunda Şenol Güneş’in istediği oyuncuyu transfer etmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, deneyimli teknik adamla sürekli görüş alış verişinde bulunuyor.

1.5 sezonda 17 gol

Juventus, Mario Mandzukic’i 2015-16 sezonunun başında 19 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Atletico Madrid’den transfer etmişti. 30 yaşındaki Hırvat forvet geride kalan 1.5 sezonda 55 resmi maçta forma giyerken rakip filelere 17 gol gönderdi.