Marsilya, Athletic Bilbao'yu 2-1 mağlup edip çeyrek finale yükseldi
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Marsilya, deplasmanda Athletic Bilbao'yu 2-1 mağlup edip çeyrek finale yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Marsilya, ilk maçta sahasında 3-1 yendiği Athletic Bilbao ile rövanş maçında İspanya'da karşı karşıya geldi. Fransız ekibi, Bilbao'yu deplasmanda 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale adını yazdırdı.
Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Dimitri Payet ve 52. dakikada Lucas Ocampos kaydetti.
Ev sahibinin tek golünü 74. dakikada Inaki Williams atarken tecrübeli futbolcu Aritz Aduriz, 76. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Athletic Bilbao, son 16 turunda Avrupa Ligi'ne veda ederken Marsilya ise yoluna çeyrek finalde devam edecek.
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