Marsilya deplasmanda beraberliğe razı oldu!

Fransa Ligue 1'in 32. haftasında Toulouse ile Olimpik Marsilya karşı karşıya geldi. Stadium de Toulouse'da oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Maç boyu daha etkili olan ve Morgan Sanson, Dimitri Payet ile birçok kez gole çok yaklaşan Marsilya, toplam 14 şuta rağmen bir türlü aradığı golü bulamadı. Maç boyu hızlı kanat oyuncularını kullanan Toulouse ise birçok ortaya rağmen Marsilya savunmasını aşamadı.

Bu sonuçla birlikte üst üste 3. beraberliğini elde eden Marsilya, puanını 48'e yükseltti. Toulose ise son 9 maçta 6. beraberliğini alarak puanını 42 yaptı. Marsilya, gelecek hafta Saint-Etinne'i ağırlayacak. Toulouse ise Guingamp deplasmanına gidecek.