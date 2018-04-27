Marsilya, Salzburg'u 2-0 yendi finalin kapısını araladı
Marsilya, UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında RB Salzburg'u 2-0 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Marsilya taraftarı önünde Avusturya temsilcisi RB Salzburg'u konuk etti. 90 dakika sonunda Marsilya taraftarı önünde sürprize izin vermedi ve RB Salzburg'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Fransız temsilcisi taraftarı önünde final için rövanş öncesi bir avantaj yakaladı.
Marsiya'ya rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Florian Thauvin, 63. dakikada oyuna sonradan giren Clinton N'Jie kaydetti.
İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi 3 Mayıs tarihinde Avusturya'da oynanacak.
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