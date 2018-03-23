Marşo Gomez: Siyah beyazlı formayı giymeyi özledim
Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez yaptığı açıklamada Siyah-Beyazlı formayı giymeyi özlediğini söyledi.
Bundesliga ekibi Wolfsburg'da top koşturan Mario Gomez yaptığı açıklamada Beşiktaş formasını giymeyi özlediğini söyledi.
Bu açıklama üzerine siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medya hesaplarından Alman golcünün ayrılışından duydukları üzüntüleri ilginç paylaşımlarla dile getirdi.
Siyah-beyazlı taraftarların ayrılışına en çok üzüldüğü futbolcuların başında gelen yıldız golcü Mario Gomez'den Beşiktaş itirafı geldi. 32 yaşındaki futbolcu siyah-beyazlı formayı giymeyi özlediğini ifade etti.
Alman golcünün bu açıklamasının ardından Beşiktaşlı taraftarlar da sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.
(Yeni Şafak)
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