Marşo Gomez: Siyah beyazlı formayı giymeyi özledim

Bundesliga ekibi Wolfsburg'da top koşturan Mario Gomez yaptığı açıklamada Beşiktaş formasını giymeyi özlediğini söyledi.

Bu açıklama üzerine siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medya hesaplarından Alman golcünün ayrılışından duydukları üzüntüleri ilginç paylaşımlarla dile getirdi.

Siyah-beyazlı taraftarların ayrılışına en çok üzüldüğü futbolcuların başında gelen yıldız golcü Mario Gomez'den Beşiktaş itirafı geldi. 32 yaşındaki futbolcu siyah-beyazlı formayı giymeyi özlediğini ifade etti.

Alman golcünün bu açıklamasının ardından Beşiktaşlı taraftarlar da sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

(Yeni Şafak)