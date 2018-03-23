Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Marşo Gomez: Siyah beyazlı formayı giymeyi özledim

Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez yaptığı açıklamada Siyah-Beyazlı formayı giymeyi özlediğini söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bundesliga ekibi Wolfsburg'da top koşturan Mario Gomez yaptığı açıklamada Beşiktaş formasını giymeyi özlediğini söyledi.

Bu açıklama üzerine siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medya hesaplarından Alman golcünün ayrılışından duydukları üzüntüleri ilginç paylaşımlarla dile getirdi.

Siyah-beyazlı taraftarların ayrılışına en çok üzüldüğü futbolcuların başında gelen yıldız golcü Mario Gomez'den Beşiktaş itirafı geldi. 32 yaşındaki futbolcu siyah-beyazlı formayı giymeyi özlediğini ifade etti.

Alman golcünün bu açıklamasının ardından Beşiktaşlı taraftarlar da sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

(Yeni Şafak)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sason’da bir grup terörist tespit edildi

Sason’da bir grup terörist tespit edildi

'Uzaylı' sanılan mumya şoke etti

'Uzaylı' sanılan mumya şoke etti

İşte Türkiye'nin en mutlu şehirleri

İşte Türkiye'nin en mutlu şehirleri

ABD arşivinden çıkan Osmanlı

ABD arşivinden çıkan Osmanlı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA