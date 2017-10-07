Martin Skrtel Slovakya'yı yaktı

Fenerbahçe'deki performansıyla geldiğinden bu yana büyük soru işaretleri yaratan ve son Akhisar maçında da iki sarı kartla kırmızı kart görerek takımını eksik bırakan Martin Skrtel, İskoçya karşısında da ülkesi Slovakya'yı yakan isim oldu.

F Grubu'nda İskoçya ve Slovakya ikincilik mücadelesi verirken, Slovakya maç öncesi rakibinin iki puan önündeydi. Deplasmanda oynadıkları karşılaşmayı Slovaklar son dakikaya kadar berabere götürdü ve büyük avantajı yakalamak üzereydi.

Ancak Martin Skrtel'in son dakikada kendi kalesine attığı gol İskoçya'ya evinde 3 puan getirdi ve İskoçlar, Slovakya'nın bir anda 2 puan önüne geçerek ikinciliği puan farkıyla devraldı.

İskoçya 17 puana ulaşırken, Slovakya 15 puanda kaldı. Grubun favorisi İngiltere ise bir gün önce Slovenya'yı 1-0'la geçip son maçlar öncesi liderliği ve Dünya Kupası'nı garantilemişti.