Martin Skrtel: Galatasaray derbisi farklı olacak

Martin Skrtel, Fenerbahçe'nin Akhisar Belediyespor'u yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Slovak defans oyuncusu Martin Skrtel, Akhisar maçı bitiminde "En iyi performanslarımızdan biri değildi ama kazanmalıydık. Sezonun gidişatına göre önemli olan kazanmak ve bunu başardığımız için mutluyuz" dedi.

"GALATASARAY DERBİSİ FARKLI OLACAK"

Galatasaray derbisi hakkında da konuşan Skrtel "Derbi maçları her zaman özel maçlardandır. İnanıyorum ki farklı bir maç olacak. Ve inanıyorum ki farklı bir performans göstereceğiz. Umarım bizim için sonu iyi bir maç olur" diye konuştu.