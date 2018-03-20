Matej Mitrovic'ten Türkiye itirafları

Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'ın kiralık olarak Belçika ekibi Club Brugge'a kiraladığı Hırvat futbolcu Matej Mitrovic, iki ülkeyi karşılaştırdı ve Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu.

''TÜRKİYE'DE HERKES PANİK İÇİNDE''

Türkiye'de yaşamanın çok zor olduğunu belirten Mitrovic, ''Belçika ile Türkiye arasında çok fark var. İstanbul'da yaşadım, çok büyük bir şehir. Çok trafik var, herkes panik içinde hareket ediyor. Brugge şehrinde yaşamak daha kolay. O yüzden burayı daha çok sevdim.'' sözlerini kullandı.

''İSTANBUL'DA HEP KORNA SESİ VAR''

İstanbul'un trafiğinden şikayetçi olan Hırvat futbolcu, ''İstanbul'da yaşamak çılgınca. İnsanlar kural tanımıyorlar. Herkes gergin, bir yere koşturuyor. Her zaman trafik oluyor, sürekli korna sesi var. Korna sesiyle yaşıyorsun. Çok çılgın bir şehir...'' dedi.

(Sporx)