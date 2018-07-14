Max Meyer Fenerbahçe'ye geliyor

Schalke 04 ile sözleşmesi sona eren Max Meyer'in Fenerbahçe ile anlaşmaya çok yakın olduğu ileri sürüldü. Alman Milli Takımı'nın da formasını giyen 22 yaşındaki orta saha için iddia Sports llustrated'ten geldi.

Amerika'da yayımlanan dergi Liverpool ve Arsenal'le maaş konusunda anlaşamayan Meyer'in rotasını Fenerbahçe'ye çevirdiğini yazdı. Sarılacivertliler, Alman yıldızın yüksek maaş talebine karşılık yeni bir formül üretiyor. Piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösterilen Max Meyer'e yüksek maaş yerine imza parası ve bonuslardan oluşan bir sözleşme teklif edilecek.

(Sabah)