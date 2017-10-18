McCollum: Fenerbahçe'ye gitmediğim ve en azından Efes’i seçtiğim için daha memnunlar

Anadolu Efes’in yeni yıldızlarından Eric McCollum Karar azetesine çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Efes’in Euroleague’de oynamasının burayı seçmesinde önemli bir etken olduğunun altını çizen McCollum, Euroleague ve Türkiye Ligi’ni Avrupa’nın en zorlu iki ligi olarak değerlendirdi.

* Galatasaray’dan Efes’e transfer sürecin nasıl gelişti?

Efes’ten teklif geldiğinde nasıl bir takım olduğunu biliyordum. Euroleague’de oynamalarının etkisi oldu burayı seçmemde. Yaz aylarında teklif geldi, menajerimle konuştuktan sonra birkaç gün içinde teklifi kabul ettim.

* Yeni takımında hedefleri?

Yeni ve yetenekli çok oyuncuya sahibiz ama Euroleague ve Türkiye Ligi Avrupa’nın en zorlu iki ligi şu anda. Doğru kimyayı tutturabilirsek başarılı olacağımıza inanıyorum.

* Efes’in artıları ve eksileri?

Çok güçlü bir organizasyonun içerisine geldim. Geçmişte 13 kere Türkiye şampiyonu oldular. Basketbola yaptıkları yatırımlar ortada. Altyapıdan çok başarılı oyuncular çıkardılar bugüne kadar. Daha yeni yeni alışıyorum. Bir Galatasaray, Fenerbahçe ya da Beşiktaş gibi bir futbol takımımız olmadığı için taraftarımız az görünebilir ama basketbolu bilen çekirdek bir taraftar kitlesine sahibiz.

* Efes’le bir şampiyonluk ya da final-four hedefi var mı Euroleague’de?

Geçtiğimiz yıl takım çok büyük bir işe imza attı. Bence bunları konuşmak için çok erken. Yapacak çok şeyimiz var. Önemli yıldızlar takımdan ayrıldı. Yeni sezonda çok daha fazla çalışarak yine başarılı olabiliriz.

* Kariyerin bitmeden başarmak istediğin hayalin?

NBA benim için olmazsa olmaz bir durum değil. Teklif gelirse giderim, gelmezse yoluma devam ederim. Neredeysem orası için elimden geleni yapmaya çalışırım fazlasıyla.

* Bir yabancı oyuncu olarak yabancı kuralını nasıl değerlendiriyor?

Neden böyle bir kural olduğunu anlıyorum. Türk oyuncuların milli takıma yardımcı ve başarılı olması için bunu yaptıklarını biliyorum. 6 yabancı ve 6 Türk oyuncunun olması rekabeti de çok kuvvetlendiriyor. İyi performans sergilemezseniz formayı sizden kapabilecek oyuncular takım içerisinde mevcut oluyor.

* Galatasaray karşısında Efes formasıyla oynamaktan çekiniyor musun?

Galatasaray taraftarının büyük bir kısmının bana saygı duyacağına inanıyorum. Çünkü Galatasaray’ın Eurocup zaferinde pay sahibi olduğum için. Ancak bazıları da kızgın ya da üzgün olacaktır. Ama beni anlayacaklarını düşünüyorum çünkü kariyerimde yepyeni bir döneme başlıyorum. Karşılaştığım Galatasaray taraftarlarından hala olumlu tepkiler alıyorum. Beni hala çok sevdiklerini ve bana başarılar dilediklerini söylüyorlar. Ezeli rakibe gitmediğim ve en azından Efes’i seçtiğim için daha memnunlar.

* Hangi ezeli rakip?

Fenerbahçe’ye gitmediğim için çok mutlular.

* Efes taraftarına mesajın?

Tüm taraftarları salona davet ediyorum. Çünkü çok keyif alacakları bir oyun izleteceğiz onlara. Ayrıca oyun stilimin de onlara güzel geleceğini düşünüyorum. Bütün maçlarda desteklerini bekliyoruz.

(Karar-Hakan Akar)