M.City ve Chelsea'den Hakan Çalhanoğlu'na 20 milyon euro

Şu sıralar adı sık sık Galatasaray’la anılan yıldız futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun Premier Lig devlerinden M.City ve Chelsea’den resmi teklif aldığı ortaya çıktı.

HAKAN ÇALHANOĞLU CHELSEA VEYA M.CİTY'E GİDECEK

16 yaşındayken Trabzonspor’a imza atan fakat Bundes Liga ekiplerinden Hamburg’a transfer olan Hakan Çalhanoğlu FIFA tarafından sezon sonuna kadar cezalandırılmış yıldız futbolcu 4 ay futboldan men edilmişti. B.Leverkusen’de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin transfer listesine giren 23 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki sezon City veya Chelsea’den birini seçmesi beklenirken, Hakan’ın şu anda Türkiye’ye kesinlikle sıcak bakmadığı öğrenildi.

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Bu sezon B.Leverkusen formasıyla 22 maçta 7 gol 7 asist yapan Hakan Çalhanoğlu, milli takım futbol direktörü Fatih Terim’in en büyük kozlarından biri olurken, yıldız oyuncu için Chelsea ve M.City’nin 20 milyon euro’yu gözden çıkardığı ifade edildi.

HAZARD CHELSEA'DEN AYRILIRSA...

Chelsea’de Eden Hazard’ın takımdan ayrılma ihtimaline karşı ‘Mavilerin’ Hakan Çalhanoğlu planını devreye sokması beklenirken, M.City’de ilk sezonunda beklenen başarıyı yakalayamayan ve yeniden kadro yapılanmasına gidecek olan Pep Guardiola’nın Hakan’ın ismini ilk sıraya yazdığı kaydedildi.



Levent GÜLTEKİN / StarSpor