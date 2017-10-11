Medipol Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral: Abdullah Avcı görevine devam ediyor

Tüm kulvarlarda başarılı olmak istediklerini ifade eden Saral, teknik direktörleri Abdullah Avcı’nın Türkiye Milli Futbol Takımı’nın başına geçeceği şeklinde çıkan haberlere de açıklık getirdi. Saral’ın Radyospor’da yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Tüm kulvarlarda başarılı olmak istiyoruz"

Bu sene Avrupa maceramız var. Tüm kulvarlarda da bu yarışı sürdüreceğiz. Son maçta kazandık ve milli ara geldi. Alanyaspor ile bu hafta oynayacağız. Rakibimiz moralli. Ligde her maçın farklı bir hikayesi var. Bizim de kazanmaya ihtiyacımız var, bu yüzden de galip gelen taraf olmak istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız.

"Abdullah Avcı görevinin başındadır"

Öncelikle TFF’nin Mircea Lucescu ile anlaşması var. Abdullah Avcı da görevinin başında. Tabi ki futbolda bu konu basketbol gibi değil. Futbol biraz daha geniş kapsamlı. Hem milli takım hem de takım çalıştırabilecek düzeyde değiliz. Farklı bir konu. Zor görünüyor. Hem kulüp hem de milli takım çalıştırması zor bir durum. Bu örnek çok fazla yok. Milli takımın bir hocası var, bizim de hocamız göreve devam ediyor.

Sakat futbolcular hakkında…

Emmanuel Adebayor’un herhangi bir sakatlığı kalmadı. Antrenmanlara devam ediyor. Egemen ve Chedjou dışında bir eksiğimiz yok. Alanyaspor maçında hocamız görev verdiği takdirde Adebayor sahada olacaktır.

Ajansspor