Medipol Başakşehir ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı

Başakşehir - Trabzonspor maçı nefesleri kesti ve karşılıklı goller sonrasında 2-2 sona erdi. Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasındaki mücadele, 3. İstanbul Fatih Terim Stadyumu'nda oynandı.

Trabzonspor 15. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle öne geçerken, Başakşehir'e beraberliği getiren gol de yine penaltıdan, Emre Belözoğlu'nun ayağından geldi. Burak Yılmaz, 49. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve attığı golle takımını bir kez daha öne geçirdi. Başakşehir, 80. dakikada Mevlüt Erdinç ile bir kez daha beraberliği yakaladı ve maç bu skorla sona erdi.

Bu sezon Trabzonspor'a geri dönen Burak Yılmaz, oynadığı 4 maçta 5 gole ulaşmış oldu.

Bu skorun ardından Trabzonspor puanını 8 yaparken, Başakşehir ise sezonun 10 puana yükseldi. Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor evinde Alanyaspor'u konuk edecekken, Başakşehir ise deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

ABDULLAH AVCI'DAN DEĞİŞİKLİKLER

Abdullah Avcı, ideal 11'inin önemli isimlerinden Elia ve Mossoro'nun yerine bu mücadelede Fenerbahçe maçının uzatma dakikalarında attığı golle takımına galibiyeti getiren Kerim Frei ve İrfan Can Kahveci'ye şans verdi.

Maçta kaleyi Volkan Babacan'a teslim eden teknik direktör Avcı, savunma dörtlüsünü Caicara, Attamah, Epureanu ve Clichy'den oluşturdu. Orta sahada Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Kerim Frei ve İrfan Can Kahveci görev alırken, forvette Adebayor forma giydi.

Medipol Başakşehir'de iki oyuncu sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Slovenya kampında sol ayak bileği kırılan ve ameliyat edilen Aurelien Chedjou ile sakatlığı süren Egemen Korkmaz, kadroda bulunmadı.

GENÇ ABDÜLKADİR 11'DE ŞANS BULDU

Trabzonspor'un 19 yaşındaki oyuncusu Abdülkadir Ömür, ilk kez bir Süper Lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

Teknik direktör Ersun Yanal, bu sezon iki maçta sonradan oyuna aldığı genç oyuncusuna, Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'de şans verdi. Ersun Yanal, sakatlığı bulunan kaleci Onur Kıvrak'ın yerine Esteban'a, sakatlıktan yeni çıkan ve yedek kulübesinde tuttuğu Durica'nın yerine de stoperde Okay Yokuşlu'ya formayı teslim etti.

Trabzonspor'un 21 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır da ilk kez Süper Lig'de maç kadrosunda kendine yer buldu.

VOLKAN ŞEN İLK KEZ KADRODA

Trabzonspor'un, transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Volkan Şen, Medipol Başakşehir maçının 21 kişilik kadrosunda yer aldı.

Teknik direktör Ersun Yanal, yeni transferini ilk kez maç kadrosuna alırken, yedekler arasında tuttu.

Bordo-mavili ekibin bir diğer yeni transferi Tomas Hubocan ise geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu maçta da yedekler arasında bulundu.

TRABZONSPOR TARAFTARINDAN BÜYÜK İLGİ

Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan maça deplasman ekibi Trabzonsporlu taraftarların ilgisi büyük oldu. Bordo-mavili taraftar, tribünde kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

Toplam 17 bin 300 seyirci kapasiteli 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yaklaşık 9 bin taraftar tribünde yer aldı.

BURAK YILMAZ YERDE KALDı, PENALTIYI ATTI

Oldukça hareketli başlayan ve iki tkaımın da karşılıklı hızlı hücumlar yaptığı ilk dakikalarında ardından Trabzonspor'u öne geçiren gol geldi.

14. dakikada Sosa'nın ara pası ile ceza sahası içi sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Burak, Volkan'ı geçmek isterken yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun arkasına geçen Burak da hata yapmadı ve takımını öne geçirdi.

EMMANUEL ADEBAYOR SAKATLANDI

Başakşehir'in yıldız oyuncusu Emmanuel Adebayor, karşılaşmanın 31. dakikasında sakatlık geçirdi ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

32. dakikada Emmanuel Adebayor'un yerine Mevlüt Erdinç oyuna dahil olan isim oldu.

BERABERLİK SAYISI DA PENALTIDAN

Başakşehir'in beraberlik sayısı da penaltı vuruşu ile Emre Belözoğlu'ndan geldi.

35. dakikada hızlı gelişen atakta sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Kerim Frei pasını ceza yayı içerisindeki Edin Visca'yı gördü. Edin Visca bekletmeden vuruşunu yaptı, ancak top savunmadan geri geldi. Hakem Halis Özkahya, savunmada Mustafa Akbaş'ın topu elle kestiğini belirterek penaltı noktasını işaret etti ve Emre Belözoğlu penaltı vuruşunda topu yerden sol köşeden filelerle buluşturdu.

BURAK YILMAZ YİNE GOLÜNÜ ATTI!

Karşılaşmanın 2. yarısına daha hızlı başlayan ekip, Trabzonspor oldu ve bordo-mavili takım, üstünlük golünü de buldu.

Edin Visca'nın hatalı geri pasında araya giren Burak Yılmaz sol kanattan ceza sahasına girdi ve altı pas sol çaprazından yerden vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

MEVLÜT ERDİNÇ ATTI, BERABERLİK GELDİ

2. yarı boyunca beraberlik için saldıran ve sağlı sollu ataklarla Trabzonspor kalesini rahatsız eden Başakşehir, aradığı golü 80. dakikada buldu.

Emre'nin pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Edin Visca son çizgiye inmeden pasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Bu noktada bulunan Mevlüt Erdinç topu kontrol ederek yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.