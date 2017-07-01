Medipol Başakşehir Rus sol bek Fedor Kudryashov'u İstanbul'a davet etti
Elia, Chedjou ve Tunay'ı renklerine katan Başakşehir, Rus Milli Takımı'nda da oynayan sol bek Fedor Kudryashov'u İstanbul'a davet etti.
Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak olan ve Eljero Elia, Aurelien Chedjou ve Tunay Torun gibi önemli isimleri kadrosuna katan Başakşehir'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Lacivert-turunculular, anlaşma sağladığı Rostov forması giyen Fedor Kudryashov'u daha detaylı bir görüşme için İstanbul'a davet etti.
Sol bekte oynayan 30 yaşındaki Rus oyuncu Rostov'a Terek Grozny'den iki milyon euroya transfer olmuştu.
Sabah
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