Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 30. haftasının açılış maçında Kayserispor'u konuk ediyor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor'u konuk edecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.      

Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray'a mağlup olarak liderliği kaybetti. Medipol Başakşehir, haftaya 59 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde girdi. Üç maçlık yenilgi serisine geçen hafta Gençlerbirliği'ni mağlup ederek son veren Kayserispor ise 44 puanla 6. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.     

Napoleoni yok     

Medipol Başakşehir'de, bu maç öncesinde tek eksik bulunuyor.     

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı süren İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni, Kayserispor karşılaşmasında görev yapamayacak.     

4 futbolcu ceza sınırında     

Medipol Başakşehir'de, Kayserispor karşılaşması öncesinde Emmanuel Adebayor, Junior Caiçara, Mahmut Tekdemir ve Kerim Frei sarı kart ceza sınırında bulunuyor.     

Bu dört oyuncu, bu akşamki mücadelede kart görmeleri halinde, 31. haftadaki Osmanlıspor karşılaşmasında oynayamayacak.

MUHTEMEL 11’LER

Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre, Mahmut, Visça, Mossoro, Elia (Arda), Adebayor

Kayserispor: Lung, Lopes, Kana-biyik, Kucher, Atila, Sapunaru, Badji, Boldrin, Deniz, William Amorim, Umut

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA