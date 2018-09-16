Medipol Başakşehir, zirveye ortak oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Başakşehir, 4-0'lık skorla kazandı.

Başakşehir, 7. dakikada Edin Visca'nın golüyle öne geçti. 1-0 biten ilk yarının ardından Başakşehir, 46. dakikada Stefano Napoleoni ile farkı 2'ye çıkardı. İlk golün asistini yapan İrfan Can Kahveci, 72. dakikada bu kez havalandıran isim oldu. Emanuel Adebayor, 88. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.

Başakşehir, bu galibiyetle birlikte puanını 12'ye çıkardı ve Galatasaray'ın aynı averajda olmasına rağmen daha az gol attığı için 2'inci sıraya oturdu. Antalyaspor ise 7 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir, gelecek hafta Bursaspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise Sivasspor'u sahasında ağırlayacak.