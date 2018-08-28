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Medipol Başakşehir'den Aziz Behich bombası

Iasmin Latovlevici'yi transfer eden Bursaspor'un, Aziz Behich için PSV Eindhoven ve Başakşehir ile görüştüğü öne sürüldü.

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Iasmin Latovlevici'nin gelişiyle birlikte Aziz Behich'in Bursaspor'dan ayrılmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.

Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV Eindhoven ile Aziz Behich için görüşmeler sürerken, Türkiye'den de Medipol Başakşehir'in deneyimli savunmacıya talip olduğu iddia ediliyor.

Bursaspor yönetimi ise teklifleri değerlendirirken, Aziz Behich'in geleceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

(DHA)

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