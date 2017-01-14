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Medipol Başakşehir, Rajko Rotman’ı Kayserispor’a kiraladı

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında oynanan Medipol Başakşehir - Kayserispor maçı sırasında Medipol Başakşehir, Sloven orta saha oyuncusu Rajko Rotman’ı sezon sonuna kadar Kayserispor’a kiraladı.

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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rotman’ın sezon sonuna kadar Kayserispor’a gitmesi konusunda sarı-kırmızılı kulüple anlaştıklarını belirtti.
 
Saral, bugünkü Kayserispor maçından sonra Rotman’ın transferinin resmiyet kazanacağını dile getirdi.
 
Turuncu-lacivertli kulüple 2018 Mayıs’ına kadar sözleşmesi bulunan Rotman, ligin 16 haftalık ilk bölümünde hiç forma giyemedi, yalnızca 3 maçta ilk 18’de yer aldı. Sloven oyuncu, Medipol Başakşehir’in Ziraat Türkiye Kupası’da oynadığı 3 maçta ise 90’ar dakika sahada kaldı.
 
Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde de Senegalli Cheikhou Dieng’i, sezon başında transfer edildiği Avusturya ekibi Saint Pölten’e, sezon sonuna kadar kiralık olarak göndermişti.
 
AA

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