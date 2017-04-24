Medipol Başakşehir'i bekleyen büyük tehlike! Kale boş kalabilir...

Maçın gözlemci ve temsilcileri olaydan hemen sonra görüntüleri inceleyip raporlarını hazırladılar. Tedbirli sevk olursa Başakşehirli futbolcular Volkan Babacan, Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan, Fenerbahçe ile oynanacak olan Ziraat Tükiye Kupası yarı final ilk maçında forma giyemeyecekler.

YÖNETİM TOPLANTI HALİNDE

M.Başakşehir yönetimi yaklaşan Fenerbahçe ve hafta sonunda oynanacak Beşiktaş maçları için adeta kriz masası oluşturdu. Disiplin Kurulu'ndan sevklerden sonra çıkacak cezaları bekleyen Göksel Gümüşdağ ve yönetimi bu olayı en hafif nasıl atlatabileceklerinin planlarını yapıyor.

Futbolcular ve teknik heyet ile durum değerlendirmesi yapan Başakşehirliler kupa ve lig maçlarına nasıl bir kadro ile çıkacaklarının stratejisini oluşturmaya çalışırken, önlerine şartlara göre bir hedef koyacaklar.

Şampiyonluk yarışında yara alan M.Başakşehir'de ligi ikinci bitirebilmenin de önemli olduğu ifade edilirken, kupayı kazanabilmenin hesapları yapılıyor. Ancak PFDK'dan çıkacak karar İstanbul ekibinin hedef belirlemesinde önemli etken olacak.

KALE, U-21 VE U-17 TAKIMINDAN OYUNCULARA EMANET

Ceza gelince dev rakiplere karşı Başakşehir'in kalesini U-21 ve U-17 takımından gençler koruyacak. İlk kez Süper Lig maçına çıkacak olan U-21 kalecisi Faruk Çakır 22 yaşında. U-17 kalecisi Muhammet Batuhan Topçu ise henüz 17 yaşında.

FUTBOLCULARIN MENAJERLERİ SALDIRIYA UĞRAYAN GAZETİCİLERİ ARADI

Bu arada edinilen bilgiye göre Başakşehir'de olaya karışan bazı futbolcuların menajerlerinin saldırıya uğrayan gazetecileri arayarak aracı olmaya çalıştıkları ve kendilerinden özür dileyerek bir araya gelmeye çalıştıkları belirtildi. Mağdur gazeteciler bu girişime sıcak bakmazken, futbolcuların pişman oldukları ifade edildi.