Mehmet Ali Yılmaz: Yoksa Ersun hoca satışa mı geldi?

Trabzonspor'un şu anda bulunduğu yerin acı verici olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Trabzonspor bugün istediğimiz yerde değim. Çok transfer yapıldı. Yeni stat yapıldı. Ancak taraftarın beklentisine cevap verilemedi. Taraftar şu anda hüsranda. Kendi sahanda Akhisar gibi bir takımdan 6 gol yemek ne demek? Tarihimizde yok bu" dedi.

ERSUN HOCA SATIŞA MI GELDİ?

Mehmet Ali Yılmaz, Ersun Yanal'ın ayrılık süreciyle ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı;

"Bu kötü sonuçlar nereden kaynaklanıyor? Bir kere kulüp şehre yabancılaşıyor. Başkan ve yönetim eskisi gibi teknik heyetle ve futbolcularla ilgilenmiyor. Ersun hoca başarısız diye gönderildi. Oysa kendisi bilinmiş bir hocadır. Neler oluyor, araştırmalıydı yönetim. Yoksa Ersun hoca satışa mı geldi? Takım çok gerilerde kaldı. Düzelmesi için yönetimin bir şeyler yapması lazım. Yoksa öyle hocayı al görevden, yeni hoca getir; böyle olmaz. Hocanın arkasında başkan ve yönetim olmalı. Takım başkanın ve yönetimin kanatları altında büyümeli. Yoksa biz yönetim olarak şurada oturalım, hoca ne yaparsa yapsın; olmaz öyle şey!"