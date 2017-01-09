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Mehmet Ekici: Trabzon'un çıkarları doğrultusunda hareket edeceğim

Trabzonspor’da Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye transferi gündemde olan Mehmet Ekici’nin Kulüp Başkanı Muharrem Usta ile görüşerek kulübün çıkarları doğrultusunda hareket etmeye hazır olduğunu ilettiği bildirildi.

  • DHA
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Bordo mavili takımla sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan orta saha oyuncusu Mehmet Ekici konusunda belirsizlik devam ediyor.
 
AYRILMA İSTEĞİNİ YİNELEDİ
 
Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye transferi gündemde olan Mehmet Ekici’nin Başkan Muharrem Usta ile yeniden bir araya geldiği görüşmesinde takımdan ayrılmak yönündeki isteğini bir kez daha tekrarladığı belirtildi. Mehmet Ekici’nin yapılan görüşmede transfer sürecinde Trabzonspor’un çıkarları neyi gerektiriyorsa, ona hazır olduğunu iletti.
 
26 yaşındaki Mehmet Ekici'nin transfer sürecinde menajerleri araya sokmadan Trabzonspor yönetimiyle bizzat konuşarak hareket etmesi dikkat çekti. Başkan Usta’nın da yapılan görüşmelerde transfer belirsizliğini ortadan kaldırmak için çalıştıklarını bildirdiği kaydedildi.
 
RODALLEGA’NIN MENAJERİ BEKLENİYOR
 
Bu arada Trabzonspor’un kadrosuna katmak için görüşmeleri sürdürdüğü forvet oyuncusu Hugo Rodallega’nın menajeri bekleniyor. Akhisar Belediyespor'la Rodallega’nın transferi konusunda Mustafa Yumlu’nun yanı sıra bir miktar para karşılığında el sıkışan bordo mavili yönetim, oyuncunun menajeriyle de yapılacak görüşmenin ardından bu transferi netleştireceği açıklandı. Trabzonspor’un bu transferde takas olarak kullanacağı Mustafa Yumlu’nun da Akhisar Belediyespor ile bir görüşme yapacağı öğrenildi.

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