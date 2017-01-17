Mehmet Ekici Trabzonspor yönetimine öyle bir rest çekti ki...

Devre arasının tartışılan ismi olan Mehmet Ekici’nin transferi adeta arapsaçına dönmüş durumda...

BEŞİKTAŞ MEHMET EKİCİ İÇİN TRABZONSPOR YÖNETİMİNİ 'OLCAY' SÖZLEŞMESİYLE...

Aatif Chahechoue’nun Trabzonspor’a gitmemesi sonucunda, Beşiktaş araya girerek Olcay Şahan’ı Trabzonspor’a 200 bin Euro gibi bir bedelle verirken bu transfere “Mehmet devre arasında başka takıma giderse 2 milyon Euro bedel ödenir” maddesi koydurdu.

TRABZONSPOR YÖNETİMİ EKİCİ'YE "KADRO DIŞI KALIRSIN" RESTİNİ ÇEKTİ

Bu maddeye karşı oldukça öfkelenen Mehmet Ekici, kendisine yapılan bu dayatma karşısında Fenerbahçe’ye verdiği sözü tutma konusunda adeta hırslandı.Advocaat ve Şenol Güneş’in açıklamaları da Mehmet Ekici’nin Fenerbahçe seçimini kuvvetlendirirken, Trabzonspor oyuncunun Beşiktaş’a gitmesi için baskı yapmaya başladı.Son olarak oyuncuyu Bursaspor maçı öncesinde kadro dışı bırakan Trabzonspor yönetimi sezon sonuna kadar kadro dışı restini oyuncunun önüne koydu.

Bu duruma iyice öfkelenen Mehmet Ekici, "Beni kadro dışı da bıraksanız, Ofspor’a da kiralasanız Beşiktaş’a imza atmayacağım. Gerekirse sezon sonuna kadar bekler Fenerbahçe’ye imzalarım" çıkışını yaptı.