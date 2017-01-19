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Mehmet Ekici'ye Almanya'dan iki talip

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'nin takımdan her an ayrılabileceğini ve yurt dışına gitmek istediğini söyledi. Bülbüloğlu'nun bu açıklamaları sonrası Mehmet Ekici'ye Bundesliga'dan iki kulübün talip olduğu öğrenildi.

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Devre arası transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan Mehmet Ekici hakkında dün Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu'ndan çarpıcı açıklamalar geldi. "Mehmet Ekici'nin yurt dışına gitme isteği varmış" diyen Bülbüloğlu, "Her an gidebilir. Görüşmeleri devam ediyor. Bekleyip göreceğiz. Yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.
 
Bu açıklamaların ardından Mehmet Ekici'nin yurt dışında görüştüğü kulüpler merak konusu oldu. Alınan bilgiye göre Mehmet Ekici'nin Hamburg ve eski kulübü Werder Bremen'le görüşme halinde olduğu öğrenildi. Ekici'nin kulübünün "Beşiktaş'a git" baskısı sebebiyle yurt dışında oynamaya sıcak baktığı ve bu sebeple tekrar Almanya'ya geri dönmek istediği belirtildi.
 
Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında Aatıf-Ekici takası gerçekleşmemişti. Bu gelişmenin üzerine Beşiktaş'tan Olcay Şahan'ı çok uygun bir bedelle transfer eden Trabzonspor, siyah beyazlılara Mehmet Ekici'nin transferi için öncelik tanımıştı.

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