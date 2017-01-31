Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Mehmet Ekici'ye sürpriz talip!

Çaykur Rizespor Başkanı Metin Kalkavan, Muharrem Usta'ya 'Mehmet 6 ay boşta kalacak. Sezon sonuna kadar bize verin, bizde top oynasın' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında gerilime yol açan Mehmet Ekici'ye sürpriz bir talip çıktı. Çaykur Rizespor, Trabzonspor'dan Mehmet Ekici'yi kiralık istedi. Mehmet eğer bugün başka bir takıma imza atmazsa, Bordo-mavili kulüpte sözleşmesinin biteceği 31 Mayıs'a kadar kadro dışı kalacak.

Çaykur Rizespor Başkanı Metin Kalkavan, tecrübeli futbolcunun 6 ay futboldan kopmasına engel olmak için 'Kazan kazan' formülünü üretti. Kalkavan'ın Başkan Muharrem Usta'ya "Mehmet'i ben ikna ederim. Bu oyuncu altı ay boşta kalacak. Sezon sonuna kadar bize verin, bizde top oynasın" dediği öne sürüldü. Usta'nın olumlu yanıt verdiği, Mehmet Ekici'nin ise bu teklifi reddedeceği iddia edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şüpheleri artıran ses kaydı... Esed hastanede mi?

Şüpheleri artıran ses kaydı... Esed hastanede mi?

Köpekler kobraya saldırdı

Köpekler kobraya saldırdı

2. Dünya Savaşı kalıntıları

2. Dünya Savaşı kalıntıları

Diriliş Ertuğrul'da hainlerin cezası veriliyor

Diriliş Ertuğrul'da hainlerin cezası veriliyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA