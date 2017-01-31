Mehmet Ekici'ye sürpriz talip!

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında gerilime yol açan Mehmet Ekici'ye sürpriz bir talip çıktı. Çaykur Rizespor, Trabzonspor'dan Mehmet Ekici'yi kiralık istedi. Mehmet eğer bugün başka bir takıma imza atmazsa, Bordo-mavili kulüpte sözleşmesinin biteceği 31 Mayıs'a kadar kadro dışı kalacak.

Çaykur Rizespor Başkanı Metin Kalkavan, tecrübeli futbolcunun 6 ay futboldan kopmasına engel olmak için 'Kazan kazan' formülünü üretti. Kalkavan'ın Başkan Muharrem Usta'ya "Mehmet'i ben ikna ederim. Bu oyuncu altı ay boşta kalacak. Sezon sonuna kadar bize verin, bizde top oynasın" dediği öne sürüldü. Usta'nın olumlu yanıt verdiği, Mehmet Ekici'nin ise bu teklifi reddedeceği iddia edildi.