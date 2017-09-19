Mehmet Topal ve Skrtel'de sorun yok

Zorlu Beşiktaş maçı öncesi Mehmet Topal ve Skrtel'den müjdeli haber geldi. Sarı-Lacivertliler, kritik Aytemiz Alanya mücadelesine iki önemli oyuncusundan yoksun çıkmıştı. Savunmanın vazgeçilmezi Martin Skrtel hafta boyunca ağrıları dinmediği için İstanbul’da bırakılarak riske edilmemişti. Bir kötü haber de Mehmet Topal’dan gelmiş, son anda sakatlanan tecrübeli futbolcu maç kadrosuna dahil edilmemişti. Zorlu Beşiktaş maçı öncesi her iki oyuncudan da müjdeli haber geldi. Skrtel ve Topal’ın derbide takımdaki yerlerini alabilecekleri öğrenildi.

Ekici’de sorun yok

Fenerbahçe’de 265 gün sonra Alanya karşısında görev yaparak ilk kez resmi maça çıkan Mehmet Ekici, kaburgasına darbe alınca oyundan çıkmıştı. Yapılan kontrollerde Ekici’nin ciddi bir sorunu olmadığı tespit edildi. Yıldız orta saha oyuncusu, derbide görev yapabilecek.

(Fanatik)