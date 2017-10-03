Mehmet Topal'la Volkan Demirel artık alternatif futbolcular oldu

Aykut Kocaman yönetiminde sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, Süper Lig’in geride kalan 7 haftasında tam 10 puan kaybetti. Sarı-lacivertliler ilk haftalarda olası puan kayıplarını hesaplamıştı ancak 7 maçta 10 puan yitirilmesi teknik heyet tarafından da beklenmiyordu.

Yaşanan kayıplarda birçok etken rol oynadı. Göztepe ve Trabzonspor maçlarında Volkan Demirel’in yediği hatalı goller, Medipol Başakşehir karşılaşmasının henüz ilk dakikalarında geriye düşülmesi gibi etkenler öne çıktı. Son Akhisar maçında ise kötü oyunun yanı sıra hakem Bülent Yıldırım’ın Alper’e gösterdiği kırmızı kartın da etkisi ile sarı-lacivertliler 3 puan bıraktı.

Bu maçlarda dikkat çeken en önemli problem neredeyse her karşılaşmaya yeni bir kadro ile çıkılması oldu. Bu da takım oyununun oturması açısından sıkıntı yarattı.

Özellikle Neto, Giuliano ve Janssen’in takıma katılması teknik heyeti rahatlattı. Bu isimler ile birlikte 3. haftadan itibaren kadroda değişikler yaşanmaya başlandı. Sarı-lacivertliler tam ideal 11’ini bulmak üzereyken cezalı ve sakatlar sebebiyle Teknik Direktör Kocaman; Skrtel, Dirar ve Alper gibi bazı önemli oyuncularından faydalanamadı. Malatyaspor ve Galatasaray maçları öncesi Skrtel ile Alper’in kırmızı kartları da teknik heyete yeni bir şok yaşattı.

Fenerbahçe, Galatasaray ile 9. hafta oynanacak derbiye tam kadro halinde ve sistemini oturtmuş bir takım olarak gitmeyi hedefliyor. Ancak Alper’in cezası henüz netleşmediği için kadro konusundaki belirsizlik devam ediyor.

Volkan ve Topal artık alternatif

Dick Advocaat döneminde başarısız olan kadrosunu büyük ölçüde değiştiren Fenerbahçe’de, takım kaptanları Volkan Demirel ve Mehmet Topal alternatif oyuncu haline geldi.

Uzun yıllardır sarı-lacivertli formayı başarı ile giyen iki isim yeni sezon planlamasında ilk 11’de yer almıyordu. Yeni transferlerin takıma katılımının yanı sıra iki ismin düşük performansı sebebiyle bu plan hayata geçirildi.

Volkan, Kameni’nin alternatifi olurken, ilk 11’in değişmez ismi Mehmet Topal da formasını Souza’ya kaptırdı. Takımın tek ön liberoya dönmesi ile beraber artık bu bölgede Souza görev yaparken, Brezilyalı oyuncunun önünde ise Ozan Tufan ve Mehmet Ekici oynamaya başladı.

Souza’dan memnun olan teknik heyetin, kaledeki tercihini de Kameni’den yana kullanmaya devam edeceği vurgulandı.