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Meksika'da şampiyon Tigres

Açılış Ligi finali rövanşında, Club America'ya normal süresi 0-0, uzatmaları 1-1 biten ve 5 kırmızı kartın çıktığı maçta penaltılarla 3-0 üstünlük sağlayan Tigres, 5. şampiyonluğunu elde etti.

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Meksika Birinci Futbol Açılış Ligi (Liga MX Apertura) finali rövanşında, Club America'ya normal süresi 0-0, uzatma bölümleri 1-1 sona eren maçta penaltılarla 3-0 üstünlük kuran Tigres, şampiyon oldu.
 
Club America ile Tigres arasında ilk maçı 1-1 biten lig finalinin rövanşı, Meksika'nın San Nicolas kentindeki Universitario Stadı'nda oynandı.
 
Beş kırmızı kartın çıktığı mücadelenin 90 dakikalık bölümü golsüz tamamlandı ve uzatma devrelerine geçildi. Edson Alvarez'in 95. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Club America, bu üstünlüğünü koruyamadı. Rakibine 119. dakikada Jesus Duenas'ın kaydettiği golle karşılık veren ev sahibi Tigres, durumu 1-1'e getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşmanın galibi penaltı atışlarıyla belli oldu.
 
Penaltılarda rakibine 3-0 üstünlük sağlayan Tigres, tarihinin 5. şampiyonluğuna ulaştı.
 
Karşılaşmayı Tigres 9, Club America ise 8 kişiyle tamamladı. Ev sahibi takımda Jorge Torres 90 ve Jose Rivas 105, Club America'da Rubens Sambueza 102, Paolo Goltz ve Ventura Alvarado 105. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
 
Açılış Ligi'ni 30 puanla Tijuana ve Pachuca'nın ardından 3. sırada noktalayan Tigres, çeyrek finalde Pumas'ı, yarı finalde ise Leon'u mağlup ederek finale yükselmişti.

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