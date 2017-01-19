Felipe Melo'dan Fenerbahçe göndermesi

İnter’den ayrılarak Brezilya ekiplerinden Palmeiras’ın yolunu tutan Felipe Melo, kendisinin hep kötü yanlarının gösterilmeye çalışıldığından dert yandı. Basının kendisini canavar olarak gösterdiğini savunan tecrübeli yıldız, “Kimse Felipe Melo’nun iyi anılarını; Robinho’ya attığı pası ya da Fenerbahçe’nin stadında kaldırdığı kupayı örnek göstermiyor” diye konuştu.