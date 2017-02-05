Melo'dan TFF'ye: Yeter artık!
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Sarı-Kırmızılılar'ın kupada Medipol Başakşehir'e kaybedip elenmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na göndermede bulundu.
Melo'nun Galatasaray kariyeri bitse de, Brezilyalı futbolcu Türkiye'ye yakından takibini sürdürüyor.
Eski takımının dün Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-1 kaybettiği Medipol Başakşehir maçının ardından Melo, bugün kendi twitter hesabından Türkiye Futbol Federasyonu'nu hedef aldı.
2011-2015 yılllarında Türkiye'de oynayan Melo, ''Yeter artık TFF,Galatasaray a haksızlık yapmayı bırak,armasında tek 4 yıldız olan bu takıma istemesen de saygı duyman gerekiyor unutma...'' diye tweet attı.
Melo'nun bu paylaşımı, Galatasaray taraftarının büyük ilgisini çekti.
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