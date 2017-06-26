Hakan Çalhanoğlu Milan'a gidiyor

Kariyerini Bundesliga ekiplerinden Leverkusen’de sürdüren Hakan Çalhanoğlu, İtalya yolcusu…

Funke Mediengruppe’de yer alan habere göre Leverkusen ile Milan, Hakan Çalhanoğlu transferinde anlaşmaya vardı. Oyuncunun bonservis bedelinin 20 ila 30 milyon euro arasında olacağı belirtildi.

MENAJERİ DOĞRULADI

Öte yandan Funke Mediengruppe’ye konuşan Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri Bektaş Demirtaş, Milan ile görüştüklerini doğrulayarak, ”Milan, Avrupa çapında çok büyük bir kulüp. Görüşmeler sürüyor ancak bu süreçte çok fazla konuşmak istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Üç sezondur Leverkusen forması giyen 23 yaşındaki Hakan, 2014’te 14,5 milyon euro karşılığında Hamburg’tan transfer olmuştu. Yıldız futbolcu, Karlsruher altyapısında yetişti.

Çinlilerin satın aldığı Milan, daha önce Ricardo Rodriguez, Franck Kessie, Musacchio ve Andre Silva’yı renklerine bağlayarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapmıştı.

(Goal)