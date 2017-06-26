ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Hakan Çalhanoğlu Milan'a gidiyor

Leverkusen'de forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, İtalyan devi Milan'a çok yakın.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kariyerini Bundesliga ekiplerinden Leverkusen’de sürdüren Hakan Çalhanoğlu, İtalya yolcusu…

Funke Mediengruppe’de yer alan habere göre Leverkusen ile Milan, Hakan Çalhanoğlu transferinde anlaşmaya vardı. Oyuncunun bonservis bedelinin 20 ila 30 milyon euro arasında olacağı belirtildi.

MENAJERİ DOĞRULADI

Öte yandan Funke Mediengruppe’ye konuşan Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri Bektaş Demirtaş, Milan ile görüştüklerini doğrulayarak, ”Milan, Avrupa çapında çok büyük bir kulüp. Görüşmeler sürüyor ancak bu süreçte çok fazla konuşmak istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Üç sezondur Leverkusen forması giyen 23 yaşındaki Hakan, 2014’te 14,5 milyon euro karşılığında Hamburg’tan transfer olmuştu. Yıldız futbolcu, Karlsruher altyapısında yetişti.

Çinlilerin satın aldığı Milan, daha önce Ricardo Rodriguez, Franck Kessie, Musacchio ve Andre Silva’yı renklerine bağlayarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapmıştı.

(Goal)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA