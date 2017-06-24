Mercedes pilotu Hamilton Azerbaycan Grand Prix'sine ilk sırada başlayacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun sekizinci yarışı Azerbaycan Grand Prix'sine Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

Başkent Bakü ile aynı adı taşıyan 6 bin 3 metrelik pistte 51 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında, Büyük Britanyalı pilot Hamilton, 1.40.593'lük derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Kariyerinin 66. pole pozisyonunu elde eden 32 yaşındaki sporcu, Brezilyalı Ayrton Senna'yı geride bıraktı. Formula 1 tarihinde 68 sıralama turunu ilk sırada tamamlayan Alman pilot Michael Schumacher, bu alanda zirvede yer alıyor.

Sezonun 4. yarışı Rusya Grand Prix'sinde kariyerinin ilk birinciliğini elde eden Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas, 1.41.027'lik zamanlamasıyla ikinci, Ferrari pilotu Kimi Raikkonen de 1.41.693'lük derecesiyle yarınki yarışa üçüncü sıradan başlamaya hak kazandı.

Şu ana kadar koşulan 7 yarışta, Avustralya, Bahreyn ve Monaco'da Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Çin, Kanada ve İspanya'da Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Rusya'da ise Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas kürsünün zirvesine çıkmıştı.

Pazar günü TSİ 16.00'de başlayacak Azerbaycan Grand Prix'sinde ilk 10 sıradaki pilotlar ve dereceleri şöyle:

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.40.593

2. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.41.027

3. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.41.693

4. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.41.841

5. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer) 1.41.879

6. Sergio Perez (Force India) 1.42.111

7. Esteban Ocon (Force India) 1.42.186

8. Lance Stroll (Williams) 1.42.753

9. Felipe Massa (Williams Mercedes) 1.42.798

10. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer) 1.43.414