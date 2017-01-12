Mersin Büyükşehir Belediyespor, Fransa'da direnemedi!

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 8. hafta maçında Fransa'nın BLMA ekibi, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 76-63 mağlup etti.

Karşılaşmaya Sacko, Lardy ve Robert'ın basketleriyle 9-0'lık seri yakalayarak başlayan BLMA, 4. dakikada Sacko'nun isabetiyle farkı çift hanelere çıkardı: 13-2. Üstün oyununu sürdüren Fransa temsilcisi, Lardy ve Sacko'nun skorer oyunuyla ilk periyodu 28-15 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci çeyreğine Lardy'nin üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği isabetle giren ev sahibi takım karşısında Mersin Büyükşehir Belediyespor, Robinson, Nilay Kartaltepe ve Nevin Nevlin'in atışlarıyla 9-0'lık seri yakaladı ve farkı 9 sayıya indirdi: 35-26. Skrela'nın skorer oyunuyla toparlanan ve kontrolü eline alan BLMA, soyunma odasına 47-33 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına etkili başlayan BLMA, Skrela ve Robert'ın basketleriyle 23. dakikada farkı 19 sayıya taşıdı: 54-35. Robert'ın 26. dakikada yaptığı atışla farkı 21 sayıya (58-37) çıkaran ev sahibi takım, çeyreği de 26 sayı farkla (69-43) önde geçti.

Mücadelenin son çeyreğinde rakibinin farkı kapatmasına müsaade etmeyen BLMA, karşılaşmadan 76-63 galip ayrıldı.