Mertcan Çan, Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü ile anlaştı

Mertcan Çam, Şanlıurfaspor'da oynadığı dönemde yöneticiler tarafından saldırıya uğraması üzerine şehri terk etmesiyle gündeme gelmişti. Daha sonra genç futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Trabzonspor ile Beşiktaş'ın 22 yaşındaki futbolcunun 2018-2019 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere siyah beyazlılara transferini gösteren belge ortaya çıkmıştı.

Beşiktaş'ta kulübü bu transferi doğrulamamış ancak, kulüp başkanı Fikret Orman sezon öncesi Avusturya'da yapılan sezon öncesi kampında basın mensuplarına yaptığı açıklamada Mertcan Çam'ın sözleşmesini feshettiklerini açıklamıştı.

Bir süredir kulüpsüz olan genç futbolcu memleketi Trabzon'un takımlarından 3. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren kırmızı lacivertli kulüp daha önce prensip anlaşmasına vardığı Trabzonspor alt yapısında yetişen Mertcan Çam’ı kadrosuna kattı.

Düzenlenen imza töreninde konuşan Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sami Karaman “Mertcan Trabzonspor’umuzun yetiştiği genç yeteneklerden bir tanesi. Şanlıurfa ve Bandırma’da gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazanan değerli bir kardeşimiz. Kendisinin bizim kulübümüze de çok katkı yapacağını biliyorum. Kendisine ve camiamıza hayırlı olsun” dedi.

Kendisini Hekimoğlu FK’ya bağlayan imzanın ardından açıklamalarda bulunan Mertcan Çam Trabzonspor’dan ayrıldıktan sonra uzun bir süre şehir dışında futbol oynadığını belirterek ”Hem Trabzon’a döndüğüm için hemde Trabzon’un en iyi kulüplerinden birine transfer olduğum için çok mutluyum. Yönetimi, teknik heyeti ve futbolcu kadrosu bakımından çok önemli bir kulübe geldiğimin farkındayım. Böyle bir oluşumun olduğu yerde kamuoyunun beklentisinde farklı olur. Bunun farkındayım. Ben Hekimoğlu Trabzon FK’da şampiyonluk yaşamak için geldim. İnşallah sezon sonunda kupayı kaldıran taraf biz oluruz” ifadelerini kullandı.