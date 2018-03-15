Messi, Chelsea'yi yıktı! Barcelona çeyrek finalde
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona'da sahneye bir kez daha Lionel Messi çıktı. Messi'nin 2 gol ve 1 asist ürettiği maçta Barcelona, Chelsea'yi 3-0 yenip çeyrek finale yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Barcelona, Nou Camp'ta Chelsea ile karşı karşıya geldi. İngiltere'deki 1-1'in rövanşında Barcelona, Chelsea'i 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Barcelona aldığı bu galibiyetle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
Barcelona'ya Chelsea karşısında galibiyeti getiren golleri 3. dakikada ve 63. dakikada Lionel Messi, 20. dakikada Ousmane Dembele kaydetti.
Bu sonuçla Barcelona sahasında oynadığı son 12 maçta galibiyet sayısını 10'a çıkardı.
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