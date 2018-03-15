Messi, Chelsea'yi yıktı! Barcelona çeyrek finalde Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona'da sahneye bir kez daha Lionel Messi çıktı. Messi'nin 2 gol ve 1 asist ürettiği maçta Barcelona, Chelsea'yi 3-0 yenip çeyrek finale yükseldi.