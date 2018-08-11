Mesut Bakkal'dan Emre Akbaba açıklaması! 'Emre transfer olacağı için ilk 11'de değil'

Galatasaray'a transferi tartışma konusu olan Alanyasporlu futbolcu Emre Akbaba, Sivasspor maçında ilk 11'e alınmadı.

Galatasaray, transfer çalışmaları kapsamında Alanyaspor forması giyen Emre Akbaba'yı kadrosuna katmak istiyor. Genç futbolcu da Galatasaray'a gelmek isterken kulüpler arasında bonservis bedeli konusunda henüz anlaşma sağlanamadı.

Alanyaspor'un Sivasspor maçı öncesi de Emre Akbaba konusunda sıcak gelişmeler yaşandı.

"Emre Akbaba'nın transferi gerçekleşeceği için..."

Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Transferi gerçekleşeceği için hazırlık kampında Emre Akbaba olmadan çalışmalarımızı yaptık. Bu yüzden ilk 11'de değil." dedi.

Bu gelişmenin ardından Emre Akbaba'nın Galatasaray'a transfer olup olmayacağı merak konusu oldu.