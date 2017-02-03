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Barcelona'dan Mesut Özil bombası!

Arsenal'le olan sözleşmesini hali hazırda yenilemeyen Mesut Özil için Barcelona iddiası ortalığı karıştırdı.

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Premier Lig'de gösterdiği performansla yeniden dünyanın en çok konuşulan yıldızlarından biri haline gelen Mesut Özil'in, Arsenal'deki geleceği merak konusu.

Uzun süredir yapılan sözleşme uzatma görüşmelerinde ne Arsenal cephesi, ne de Mesut Özil cephesi herhangi bir ilerleme kaydedemedi. Bu durumun Barcelona'nın iştahını kabarttığı da herkes tarafından biliniyor.

Tıkanan Arsenal&Mesut Özil görüşmelerinin ışığında; Katalanların prestijli gazetelerinden Sport, Mesut Özil'in rotasını yeniden İspanya'ya, ancak bu kez Madrid'e değil, ezeli rakip Barcelona'ya çevirebileceğini iddia etti.

Barcelona'lı bazı yetkililerin Mesut Özil'in menajeriyle bir araya geldiği ve Türk asıllı Alman futbolcunun sözleşme yenileme konusunda kesin sonuç alamaması halinde transfer için resmi girişimlerin başlatılabileceği belirtildi. Mesut Özil'in de, Arsenal dışında gelebilecek olası Barcelona ve diğer tekliflere açık olduğu öne sürüldü.

Arsenal'e yakın kaynaklar ise; Mesut ve bir diğer yıldız Alexis Sanchez'in sözleşmelerinin yenilenmesi konusundaki çabanın azalmadan sürdüğünü açıklıyor. Sürecin yavaş ilerlemesi, konuşulan rakamların oldukça yüksek olması Arsenal taraftarını endişeye sevk etse de, iki futbolcuyla da yeni sözleşmenin yapılacağı konusunda ümit sürüyor.

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