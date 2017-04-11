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Mesut Özil'in menajeri Yusuf Yazıcı'yı takibe aldı

Yıldız futbolcu Mesut Özil'in menajeri Erkan Söğüt, Trabzonspor'un gelecek vaat eden oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı yakından takip ettiği ortaya çıktı.

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Genç yıldızı aynı maçta Mesut Özil'in menajeri Erkan Söğüt'ün de takibe aldığı ortaya çıktı..

Söğüt, Yusuf'un menajerleri Adem Cebeci ve Abdurrahman Dereli ile görüşüp, yurt dışı temsil hakları konusunda anlaşmaya vardı.

Söğüt, Mesut Özil'in imzalı formasını hediye ettiği Yusuf Yazıcı'ya, "Birçok takım seni izliyor. Geleceğin parlak" dedi. 

Yusuf’un temsilcilerinden Adem Cebeci ise, 'Avrupa için şu anda erken ama oyuncumuzun peşinde pek çok menajer var. İşi şansa bırakmamak ve Yusuf’un bundan sonraki kariyer planlaması için işinin ehli olan Erkut Söğüt ile hareket edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Genç yıldız geçtiğimiz günlerde Trabzonspor ile olan sözleşmesini 2022'ye kadar uzatmıştı.

Bu arada 13 Nisan'da Fransa'da Beşiktaş ile oynayacakları ilk maç öncesi Beşiktaş'ı Trabzonspor karşısında izleyerek notlar tutan Lyon antrenörü, bordo mavili kulübün genç yıldızına hayran kaldı.

​Oyunda kaldığı sürede 2 asist yapıp, 3 de kilit pası veren Yusuf'un paslarında yüzde 76'lık başarı sağlaması eski bir stoper olan Caçapa'nın ilgisini çekti. 

Yusuf Yazıcı, girdiği ikili mücadelelerin 5'ini kazandı. Caçapa, maç sonunda karşılaşmanın ve genç oyuncunun istatistiklerini istedi.

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