Mesut Özil'in menajeri Yusuf Yazıcı'yı takibe aldı

Genç yıldızı aynı maçta Mesut Özil'in menajeri Erkan Söğüt'ün de takibe aldığı ortaya çıktı..

Söğüt, Yusuf'un menajerleri Adem Cebeci ve Abdurrahman Dereli ile görüşüp, yurt dışı temsil hakları konusunda anlaşmaya vardı.

Söğüt, Mesut Özil'in imzalı formasını hediye ettiği Yusuf Yazıcı'ya, "Birçok takım seni izliyor. Geleceğin parlak" dedi.

Yusuf’un temsilcilerinden Adem Cebeci ise, 'Avrupa için şu anda erken ama oyuncumuzun peşinde pek çok menajer var. İşi şansa bırakmamak ve Yusuf’un bundan sonraki kariyer planlaması için işinin ehli olan Erkut Söğüt ile hareket edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Genç yıldız geçtiğimiz günlerde Trabzonspor ile olan sözleşmesini 2022'ye kadar uzatmıştı.