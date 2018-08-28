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Mevlüt Erdinç Galatasaray'a teklif edildi

Başakşehir'de düzenli olarak forma şansı bulamayan Mevlüt Erdinç Galatasaray'a teklif edildi.

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Galatasaray'da Gomis'in Al Hilal'a transferinin ardından yönetim golcü arayışlarını sürdürürken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Başakşehir'den Mevlüt Erdinç sarı kırmızılı takıma önerildi. Başakşehir ile 2 yıl daha sözleşmesi olan Mevlüt'ün de Başakşehir'den ayrılmaya sıcak baktığı iletildi. Deneyimli teknik adam Fatih Terim, Mevlüt Erdinç'i onaylarsa Galatasaray kulübü hiç vakit kaybetmeden Başakşehir ile masaya oturacak. 

MUSTAFA PEKTEMEK DE LİSTEDE

Öte yandan Fatih Terim'in yerli forvet takviyesi isteği üzerine Mevlüt Erdinç dışında sarı kırmızılı takımın gündeminde Beşiktaş'tan Mustafa Pektemek de adaylar arasında yer alıyor.

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