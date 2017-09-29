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Milan: 3 Rijeka: 2

UEFA Avrupa Ligi D Grubu mücadelesinde İtalya temsilcisi Milan, Hırvatistan ekibi Rijeka'yı 3-2 mağlup etti.

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San Siro'da oynanan mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 14'üncü dakikada Andre Silva, 53'üncü dakikada Mateo Musacchio ve 90'ıncı dakikada Patrick Cutrone kaydetti. Deplasman ekibinin golleri ise 84'üncü dakikada Maxwell Acosty ve penaltıdan Josip Elez attı.

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, müsabakaya ilk 11'de başlarken, ikinci yarının başında yerini Giacomo Bonaventura'ya bıraktı.

Bu sonucun ardından Milan 6 puana yükselirken, Rijeka henüz puanla tanışamadı.

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