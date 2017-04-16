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Fenerbahçe Milan'dan Van Persie teklifi bekliyor

Milan'ın Çinlilere satılmasından sonra Van Persie için teklif bekleyen Fenerbahçe cephesi, Hollandalı yıldızı gözden çıkarmış durumda.

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Robin van Persie, Sarı-Lacivertliler’deki ikinci sezonunu geçiriyor. Hollandalı yıldız, yıllık 5.7 milyon Euro’luk (22.4 milyon TL) maliyetine rağmen bir türlü beklentileri karşılayamadı.

Yönetim, yeni sezon öncesi düşünülen büyük yapılanma öncesi, Van Persie’yle yolları ayırıp maaş bütçesinde yer açmak istiyor.

RvP için henüz teklif olmasa da Milan’ın Çinliler tarafından satın alınması, yönetimi heyecanlandırmaya yetti. İtalyan ekibi, daha önce Van Persie ile ilgilense de son dönemde ekonomik küçülmeye gittiği için teklif yapmamıştı.

Yeni sahipleriyle birlikte eski günlerine dönmek için iddialı bir kadro kurmak isteyen Milan’ın, sezon sonunda harekete geçmesi Fenerbahçe’nin en büyük temennisi. Sarı-Lacivertliler, Van Persie’nin yüksek maaşı nedeniyle oyuncuyu bonservissiz göndermeyi bile kabul edebilir.

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