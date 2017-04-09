Milan evinde gol şov yaptı!
Milan - Palermo maçı, ev sahibi ekibinin 4-0 gibi rahat bir sonuçla galibiyetiyle sonuçladı.
Milan - Palermo maçında kazanan, 4-0'lık skorla Milan oldu. İtalya Ligi Serie A'nın 31. haftasındaki mücadele, Giuseppe Meazza Stadı'nda oynandı.
Milan'a galibiyeti getiren goller, 6. dakikada Suso, 19. dakikada Pasalic, 27. dakikada Bacca ve 70. dakikada Deulofeu'dan geldi. Öte yandan Palermo'da Gonzalez, 84. dakikada kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.
Milan'da, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Jose Sosa, ilk 11'de başladığı müacadelenin 59. dakikasında kenara geldi ve yerini Locatelli'ye bıraktı.
Bu sonucun ardından Milan puanını 57 yaptı ve Avrupa kupaları yarışından kopmazken, 6. sıraya yerleşti. Ligde kalma yarışı veren Palermo ise 15 puanla 19. basamakta kaldı ve ümitleri azaldı.
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