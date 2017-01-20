Milan genç yıldızı kiraladı

İtalya Serie A'da tekrar zirve yarışına katılmak isteyen Milan, Premier Lig'den transfer yaptı. Kırmızı siyahlı takım, Everton'ın 22 yaşındaki İspanyol futbolcusu Gerard Deulofeu'yu satın alma opsiyonuyla beraber sezon sonuna kadar kiraladı.

Milan, kiralama bedeli olarak Everton'a 500 bin Euro ödeyecek. Milan, genç yıldızın bonservisini almak isterse 18 milyon Euro ödemek zorunda olacak.

Everton teknik direktörü Ronald Koeman, son haftalardaki kötü performansı nedeniyle Deulofeu'dan memnun olmadığını söylemişti.

Gerard Deulofeu, bu sezon Everton formasıyla Premier Lig'de 11 maça çıktı ancak gol veya asist üretemedi. Everton, 2015 yılında 22 yaşındaki futbolcu için Barcelona'ya 6 milyon Euro ödemişti.