Milan Rapaic'in oğlu Boric Rapaic Fenerbahçe'ye imza atacak

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları erken başlarken sarı-lacivertli ekip için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.Fenerbahçe, bir süredir görüştüğü Milan Rapaic’in oğlu forvet oyuncusu Boris Rapaic’i renklerine bağlamaya çok yaklaştı.

19 yaşındaki genç yıldız adayıyla her konuda anlaşmaya varan Fenerbahçe, oyuncunun menajeriyle son pürüzleri gidermek adına yarın son bir görüşme yapacak.​ Fenerbahçe’nin teklifini kabul eden Boris Rapaic, bir dönem Fenerbahçe forması giyen babası Milan Rapaic ile birlikte İstanbul’da ev bakmaya başladı.

Bonservisi elinde olan Boris Rapaic, sarı-lacivertli ekibe transfer olması durumunda Fenerbahçe, oyuncu için herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek. Son olarak Hırvat ekiplerinden Hajduk Split forması giyen Rapaic, bir dönem Inter altyapısında da top koşturmuştu. 24 Ekim 1997 doğumlu olan Boris Rapaic, 1.82 boyunda ve forvet pozisyonunda forma giyiyor. Hırvatistan Milli Takımı’nın genç yaş gruplarında 4 kez top koşturan genç oyuncu, 2014/15 sezonundan bu yana profesyonel olarak futbol oynuyor.

2014/15 ve 2015/16 sezonlarında Inter altyapısında forma giyen Boris Rapaic, Serie A ekiplerinin genç yaş takımlarından oluşan Primavera B’de iki sezon forma giydi ve bu ligde çıktığı 28 maçta 6 gol atıp 3 de asist yaptı. Transferin resmiyete dökülmesi durumunda Fenerbahçe bu transfer için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

Boris Rapaic’i izleyen teknik heyet ve Aykut Kocaman da bu transfere onay verdi. Bonservisi elinde bulunan Boris Rapaic, bir deneme maçında oynamış ve teknik heyet tarafından da transferine onay verilmişti.

Genç yıldızın transfermarkt verilerine göre değeri 100 bin Euro… Inter U19 takımında iki başarılı sezon geçiren Boris Rapaic, siyah mavili formayla 2 de kupa kazandı. Genç oyuncunun lakabı ise Boky…

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